Еще один военнослужащий, пропавший без вести во время Отечественной войны, стал шехидом.

Тело шехида Интигама Аллахверди оглу Абдуллаева (1988 г.р.) было найдено недалеко от Муровдага спустя 165 дней.

Лейтенант Абдуллаев Интигам — уроженец села Дюйлюн Ордубадского района. Сегодня утром он был похоронен на кладбище в родном селе, сообщает АПА.

Интигам Абдуллаев участвовал в битве за Муровдаг во время Отечественной войны. Новостей от него после 4 октября 2020 года не поступало. 16 марта стало известно, что он стал шехидом. Аллах рехмет элесин!



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