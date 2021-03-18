«Держи вора!», как известно, громче всех кричит на базаре сам вор — конечно, пока его не поймали. Эта мудрость справедлива не только в отношении мелкого воровства. Такое сплошь и рядом происходит в большой политике, прежде всего армянской. Где теперь этот классический сюжет разворачивается в связи с использованием в Карабахе наемников.

Впрочем, расскажем по порядку. Армения с первых дней войны во всю мощь голосовых связок верещала о «сирийских боевиках», будто бы участвующих в боевых действиях на стороне Азербайджана. Но за все 44 дня войны так и не появилось никаких внятных доказательств — ни трупов, ни пленных. Арцрун Ованнисян, припертый к стенке, выдавал совсем уж анекдотичные комментарии, ставшие мемами, вроде «их съели кабаны в болотах Аракса» (Араза — Minval.az). Но ничего более существенного, чем «кабаны съели», так и не появилось. Это, правда, не мешает представителям официального Еревана заученно повторять «установки» про «сирийских наемников».

Но зато теперь разворачивается второй акт. В Ереване — очередной общенациональный перепуг. Азербайджан, как ошарашенно констатирует местный «Спутник», «мобилизует ресурсы для преследования армян — граждан третьих стран, участвовавших в карабахской войне», и «обратился к правоохранителям целого ряда государств с требованием возбудить против них уголовные дела». В частности, по информации «General de Europe», правоохранительные органы Франции ведут расследование фактов участия граждан этой страны в карабахской войне. Азербайджан обратился и к властям России — глава «Союза армян России» Ара Абрамян заявлял, что из РФ готовы отправиться на войну чуть ли не 20 тысяч армян. Более того, к вящему ужасу Армении, Азербайджан развернул весьма активную деятельность, вплоть до отслеживания аккаунтов бывших наемников в соцсетях. И теперь журналисты укоризненно качают головами: «Информация о прямом или косвенном участии зарубежных армян в военных действиях черпается из открытых источников. Очень часто наши соотечественники, не осознавая того, сами себя подставляют, засвечиваясь там, где не нужно. И это касается не только соцсетей. Так, живущий во Франции Артур Оганисян в интервью российскому изданию «Новая газета» рассказал о своих воевавших братьях. А гражданин Франции Сипан Мурадян стал героем репортажа информагентства «France24»». Добавим от себя: без бесед с «добровольцами», то есть наемниками, не обходится практически ни одна статья в СМИ третьих стран, освещающих войну с армянской стороны. С «добровольцем с Ближнего Востока» беседовал журналист АиФ. С «добровольцем» из Краснодара — корреспондент Би-Би-Си. В Армении пытаются парировать: мол, это армяне, они «любят свой народ» и т.д. Но, во-первых, как совершенно справедливо отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев, «нет разницы, армянского они происхождения, или нет. Если иностранец участвует в войне, значит он наемник». А во-вторых, на стороне Армении воевали не только этнические армяне, но и курдские боевики, французские ультраправые и т.д. В Баку об этом говорили с самого начала. А теперь перешли от разговоров к конкретике, от дипломатии и каналов сотрудничества правоохранительных органов до отслеживания аккаунтов в соцсетях. А еще возбуждают собственные уголовные дела. В Армении сетуют: известно шесть таких случаев. Смеем заверить: это далеко не все. А азербайджанские розыскные ордера — это серьезно. Если кто-то сомневается, то может спросить, к примеру, у Александра Лапшина.

И вот теперь в Ереване занервничали. И занервничали всерьез. Не то чтобы им вдруг стало жалко армян диаспоры. Просто наемничество — это серьезное международное преступление. А если еще на чужие оккупированные земли перебрасывают не просто наемников, а заведомых террористов — то тем более. И сегодня в армянской верхушке понимают: расследования и иски в отношении конкретных наемников — это только начало. Следующим этапом будет уже разговор об ответственности за наемничество и терроризм Армении как государства. Со всеми вытекающими. Так что Армении лучше приготовиться к новой порции неприятностей.

Отдел политики

Minval.az