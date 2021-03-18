По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева, продолжается деятельность по повышению боеготовности и улучшению социально-бытовых условий личного состава Военно-воздушных сил (ВВС).

Как сообщает сайт Минобороны, 18 марта Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в церемонии открытия новопостроенного и капитально отремонтированного двух воинских частей ВВС.

Ознакомившись с условиями, созданными для личного состава, Министр обороны осмотрел здания штаба, солдатские казармы, медицинские пункты, столовые, учебные классы, продовольственные и вещевые склады, банно-прачечные и котельные комплексы, строевые плацы, контрольно-пропускные пункты, а также другие служебные и административные объекты, расположенные на территории воинских частей.

Было отмечено, что созданные в воинских частях условия положительно скажутся на поддержании высокого уровня боевой готовности ВВС, обеспечат качественную организацию и несение боевого дежурства с целью более надежной защиты воздушного пространства страны.

Затем генерал-полковник З.Гасанов также проинспектировал пункт управления полетом и наземную станцию управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на территории реконструированной воинской части. Министру обороны было доложено, что оснащенный современным оборудованием пункт управления и наземная станция обеспечат непрерывную и качественную координацию полетов военной авиации и БПЛА.

Министр обороны поставил перед командованием соответствующие задачи по дальнейшему наращиванию возможностей военной авиации.

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Затем Министр обороны присутствовал на открытии отделения инфекционных заболеваний военного госпиталя, капитально отремонтированного в рамках строительных работ, проводимых в военно-медицинских учреждениях.

На церемонии открытия было отмечено, что по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева принимаются целенаправленные меры по сохранению здоровья личного состава Азербайджанской Армии, в воинских частях создается медицинская инфраструктура, отвечающая современным стандартам.

Ознакомившись с условиями в отделении инфекционных заболеваний, Министр обороны осмотрел манипуляционные и диагностические кабинеты, палату интенсивной терапии, палаты полу-боксового и боксового типов, палату для больных, находящихся под наблюдением и приемное отделение.

Было сообщено, что в отделении, оснащенном новейшим медицинским оборудованием, произведенным в развитых странах, созданы все условия для лечения военнослужащих.

В завершение Министр обороны дал соответствующие поручения по дальнейшему совершенствованию медицинской службы.

Minval.az