Отношения с Азербайджаном являются приоритетом для Пакистана.

Об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи в ходе семинара «Пакистан сегодня», организованного Центром анализа международных отношений и посольством этой страны в Азербайджане, передает Репорт.

«Мы пытаемся улучшить отношения со многими странами. Пакистан не признает Армению как государство. Мы не имеем прямых конфликтов с Арменией, наша позиция такова из-за того, что Армения оккупировала территории Азербайджана. Если между Азербайджаном и Арменией не останется неразрешенных вопросов, мы готовы нормализовать отношения с Арменией в будущем», — заявил посол.

Minval.az