Администрация правительства Грузии ответила на обращение 10 НПО, в которых представлены азербайджанцы, об отмене комендантского часа в день празднования Новруза. Об этом Report сообщил один из авторов обращения, глава организации «Актуал медиа» Илькин Гусейнов.

По его словам, в ответном письме указано, что обращение перенаправлено в Госагентство по вопросам религии: «Администрация правительства попросила агентство рассмотреть вопросы в соответствии с полномочиями и проинформировать заинтересованную сторону о результатах».

Обращение НПО было представлено в Администрацию правительства 11 марта. В обращении высказывалась просьба на день отменить комендантский час 21 марта во избежание правонарушений во время традиционного празднования Новруза.

Правительство Грузии в ночь с 6 на 7 января текущего года на один день отменило комендантский час в связи с Рождеством.

Перенаправление обращения азербайджанцев в Госагентство по вопросам религии говорит о том, что в Грузии праздник Новруз воспринимается не как светский праздник, символизирующий приход весны, а неверно воспринимается как религиозный праздник.

Minval.az