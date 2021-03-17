Личным составом инженерного подразделения российского миротворческого контингента продолжаются работы по уничтожению взрывоопасных предметов (ВОП), обнаруженных на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщает Минобороны РФ.

За текущие сутки на специальном полигоне Баллыджа российскими военнослужащими уничтожено около 120 взрывоопасных предметов, среди которых мины и артиллерийские снаряды различных калибров. Уничтожение осуществляется методом подрыва с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.

Ежедневно к работам по утилизации ВОП привлекается около 10 военнослужащих российского миротворческого контингента.

Minval.az