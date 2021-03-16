Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок завтра совершит рабочий визит в Азербайджанскую Республику.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД.
Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок завтра совершит рабочий визит в Азербайджанскую Республику.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД.
Дата: 2021/03/16 16:25
Раздел: Азербайджан
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