Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению.

«На фоне продолжающейся всем мире пандемии нежелательно праздновать в этом году Новруз в традиционной форме ради жизни и здоровья людей.

В связи с этим МЧС обращается к населению с призывом соблюдать требования особого карантинного режима, действующего в нашей стране для предотвращения распространения инфекции COVID-19, проводить предстоящие нерабочие дни только с членами семьи, избегать массовых собраний, соблюдать правила личной гигиены и пользоваться защитной маской.

Также еще раз напоминаем о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности, чтобы избежать нежелательных инцидентов.

Помните: игнорирование правил создает угрозу для нашей жизни! В случаях опасности звоните на номер 112», — говорится в обращении пресс-службы Министерства.

Minval.az