17 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Утром местами слабый туман, будет дуть умеренный юго-западный ветер, во второй половине дня сменится северо-восточным.

Как сообщили в МЭПР, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 5-7, днем 10-13 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем-55-60 процентов.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, ночью и утром в некоторых северных и западных районах ожидаются дожди, в горных районах снег. В отдельных местах будет туман, будет дуть западный ветер, днем местами усилится. Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.

Minval.az