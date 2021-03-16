В Кабинет министров были представлены предложения, связанные с размещением в городе Баку Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.

Об этом сообщили в Минкультуры.

«Месторасположение Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы до сих пор точно не определено. После принятия окончательного решения общественность будет проинформирована», — отметили в министерстве, передает Репорт.

3 декабря прошлого года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании в Баку Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.

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