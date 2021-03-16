Умер главный редактор «Республики» Теймур Ахмедов.

Он возглавлял газету «Республика» с 1995 года и до своей смерти.

Т.Ахмедов скончался в возрасте 90 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Allah rəhmət eləsin!

Minval.az