Умер главный редактор «Республики» Теймур Ахмедов.
Он возглавлял газету «Республика» с 1995 года и до своей смерти.
Т.Ахмедов скончался в возрасте 90 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Allah rəhmət eləsin!
Умер главный редактор «Республики» Теймур Ахмедов.
Он возглавлял газету «Республика» с 1995 года и до своей смерти.
Т.Ахмедов скончался в возрасте 90 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Allah rəhmət eləsin!
Дата: 2021/03/16 10:44
Раздел: Азербайджан
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