Великобритания назовет Россию «враждебным государством», а Китай — «коммерческим конкурентом» в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики, который премьер-министр Борис Джонсон официально представит 16 марта. Об этом сообщила британская The Times.

По данным издания, в обзоре Россия признана «крупнейшей угрозой, исходящей на уровне государства». Это связано с «частыми агрессивными вторжениями» России в водное и воздушное пространства Великобритании, а также готовностью Москвы «совершать убийства своих противников на британской земле».

«Главная угроза для Великобритании исходит от России. <…> Китай — конкурент, который пытается красть интеллектуальную собственность и представляет угрозу экономической безопасности. Но это не то же самое, что произошло в Солсбери», — заявил источник The Times в британском правительстве, имея в виду отравление Сергея и Юлии Скрипаль.

По словам другого источника, «Россия — враждебное государство, Китай — глобальный вызов». «В случае с Китаем подход таков: соперничайте, где необходимо, сотрудничайте, когда это возможно, противодействуйте, когда это необходимо», — сказал собеседник The Times.

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