Бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев рассказал в интервью «Новой газете» о страхе главы Чечни Рамзана Кадырова. Беседа с полицейским стала основой второй части расследования о массовых расправах в республике.

По словам Гезмахмаева, Кадыров приезжал в полк редко — только по праздникам или на юбилей. «Мне кажется, он боится полка имени своего отца. Перед его приездом мы снимали бойки с табельного оружия и вынимали из магазинов патроны», — поделился бывший полицейский, добавив, что перед приездом главы республики бойцов полка имени Кадырова несколько раз проверяли.

«Когда на стадионе «Динамо» собрали тысячи чеченских полицейских и все заговорили про армию Кадырова, на самом деле эта армия была безоружной», — заявил Гезмахмаев. По его словам, оружие было только у личной охраны Кадырова и, вероятно, у бойцов СОБР «Терек». «Его Кадыров не боится. СОБРом руководит его друг детства Абузайд Висмурадов по кличке Патриот», — объяснил бывший полицейский.

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