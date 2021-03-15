В Кремле видели публикацию «Новой газеты» о массовых расправах в Чечне и считают, что правоохранительные органы при необходимости проведут соответствующую проверку. Таким образом отреагировал на расследование издания пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Наверняка эту публикацию видели и в соответствующих органах, поэтому, если они посчитают такую публикацию основанием для каких-то проверок, эти проверки могут состояться», — сказал он. Песков также подчеркнул, что подобные вопросы не являются прерогативой Кремля.

Ранее «Новая газета» опубликовала вторую часть расследования о казнях в Чечне. В ней бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев рассказал об обстоятельствах убийства как минимум 13 человек из «списка 27».

Основой первой части расследования, опубликованного 15 февраля, стали служебные документы МВД Чечни, оказавшиеся в распоряжении издания, — это таблицы с фотографиями и персональными данными более 160 задержанных. Среди них найдены почти все фигуранты списка газеты (26 человек). Снимки задержанных были сделаны в узнаваемых местах, к примеру у стены с характерным плинтусом в полку имени Кадырова.

В Кремле ранее уже отмечали, что статьи СМИ о массовых расправах в Чечне не могут рассматриваться как доказательство. По словам Дмитрия Пескова, к самому понятию внесудебных казней можно относиться только с точки зрения закона, иного он не видит.

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