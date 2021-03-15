В Баку и на Абшеронском полуострове 16 марта ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Утром местами туман, прогнозируется умеренный южный ветер.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем — 7-10, в Баку ночью — 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 до 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем — 60-65 процентов.

В регионах Азербайджана 16 марта временами пройдут осадки, в горных районах — снег, днем преимущественно без осадков. Местами туман, ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5, в высокогорье — до 7-12 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Minval.az