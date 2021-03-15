В Молдове в понедельник 15 марта прощаются с писателем, участником национального движения Николае Дабижей. В связи с этим в стране объявлен День национального траура.

Соответствующий указ подписала накануне президент Молдовы Майя Санду, сообщает МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Национальный траур объявлен в знак глубокой печали, вызванной уходом в вечность известного писателя, ведущего сторонника национального движения возрождения, подписавшего Декларацию независимости Республики Молдова, академика и историка литературы», — говорится в указе главы государства.

Согласно указу президента, в понедельник по всей спущены государственные флаги, а в 12.00 в памяти поэта наступит минута молчания. Церемонию похорон будет транслировать в прямом эфире ОАО «Телерадио-Молдова».

Поэт и прозаик Николай Дабижа скончался 12 марта от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, отмечает Anadolu.

Николай Дабижа — поэт, прозаик и историк литературы, политик. Почетный член Румынской академии (с 2019), обладатель звания «Om Emerit» в Молдове.

В 1990—1994 и 1998—2001 годах был депутатом парламента Республики Молдова. В 1989—1991 годах — депутатом Верховного Совета СССР. Активно участвовал в национальном движении в конце 80-х — начале 90-х годов.

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