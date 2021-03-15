Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с находящейся с визитом в Азербайджане действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.
Об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в Twitter.
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с находящейся с визитом в Азербайджане действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.
Об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в Twitter.
Дата: 2021/03/15 12:03
Раздел: Азербайджан
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