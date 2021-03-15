Оппозиционные фракции армянского парламента «Светлая Армения» и «Процветающая Армения» вынесли на обсуждение комиссии по вопросам обороны и безопасности проект решения об отмене военного положения, передает РИА Новости.

«Предлагаем отменить объявленное 27 сентября военное положение», — сказал, представляя на заседании проект двух фракций, депутат от «Процветающей Армении» Арман Абовян.

По его словам, военное положение, которое де-юре все еще действует в Армении, не соответствует сложившейся в стране ситуации и препятствует политическим процессам.

Minval.az