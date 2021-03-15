В Азербайджане задержана 70-ти килограммовая партия замороженной курицы из Беларуси из-за наличия салмонеллы, сообщает пресс-служба Агентства пищевой безопасности.

«В ходе контрольных мероприятий инспекторами Агентства было проверено 70 кг замороженного куриного мяса, ввезенного ООО «Caspian Catering Supply» из Беларуси. В результате лабораторных исследований образцов, взятых из партии продукции, была обнаружена сальмонелла — патогенный микроорганизм», — отмечается в сообщении.

АПБ сообщает, что в связи с данным фактом приняты соответствующие меры в соответствии с требованиями законодательства.

Minval.az