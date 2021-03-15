МВД объявило причину задержания блогера Мехмана Гусейнова.

Как сообщил глава пресс-службы МВД полковник полиции Эхсан Захидов, Гусейнов был задержан за незаконный ввоз беспилотного летательного аппарата.

«Получена оперативная информация о том, что Мехман Гусейнов ввез в страну беспилотник, на использование которого необходимо специальное разрешение. Его задержали вчера для проверки информации. Был обнаружен и конфискован 1 дрон. Ведется расследование с назначением соответствующей экспертизы.

На данный момент информации по поводу проведения съемок Мехманом Гусейновым этим устройством нет.

Позже Гусейнов был освобожден.

Minval.az