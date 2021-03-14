Международная группа ученых предупреждает, что с увеличением концентрации пыльцы в воздухе может увеличиться число больных COVID-19. Об этом пишет «Вокруг света» со ссылкой на PNAS.

Вспышка коронавирусной инфекции весной прошлого года совпала с сезонным распространениям пыльцы в Северном полушарии. Эти наблюдения побудили международную группу ученых провести обширное исследование, чтобы узнать, существует ли связь между концентрацией пыльцы в воздухе и уровнем инфицирования SARS-CoV-2.

Исследователи собрали данные о концентрациях пыльцы в воздухе, погодных условиях и уровне распространения коронавирусной инфекции. В расчеты также были включены данные о плотности населения и принятых ограничительных мерах. В общей сложности были проанализированы данные из 130 регионов в 31 стране на всех пяти континентах.

Как оказалось, концентрация переносимой по воздуху пыльцы оказывает существенное влияние на уровень заболеваемости. Влажность и температура воздуха также играют важную роль. Так, с каждыми дополнительными 100 частицами пыльцы на кубический метр уровень заражения увеличивался в среднем на 4%. Увеличение до 500 частиц пыльцы на кубический метр приводило к росту числа заболевших на 20%. Однако в районах, где был введен строгий карантин, число инфицированных было вдвое ниже.

Исследователи считают, что переносимая воздухом пыльца ослабляет иммунный ответ организма на возбудителей инфекций. Обычно в ответ на вторжение вируса клетки организма вырабатывают интерфероны. Однако вдыхание пыльцы приводит к тому, что этих белков вырабатывается меньше. Помимо этого, меняется и реакция организма на воспаление. Именно поэтому весной может наблюдаться рост числа респираторных заболеваний, в том числе COVID-19. При этом неважно, есть ли у человека аллергия на пыльцу или нет.

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