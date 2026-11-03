В провинции Конья в центральной части Турции 45 человек пострадали при опрокидывании междугороднего пассажирского автобуса. По данным турецких СМИ, авария произошла на трассе Ыспарта — Бейшехир.

Автобус компании Yeni Diyarbakır, следовавший по маршруту Анталья — Ыгдыр, съехал с дороги и опрокинулся в кювет после того, как водитель потерял управление.

Около 40 пассажиров получили легкие травмы. Всех пострадавших доставили в больницы. Пятерых перевели в медицинские учреждения Коньи, еще троих — в больницы района Сейдишехир.

По факту происшествия начато расследование.