Завтра ожидается визит в Азербайджан действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде.
Об этом сообщается на сайте организации.
В рамках визита Анн Линде встретится с президентом Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и премьер-министром Али Асадовым для переговоров, посвященных Карабаху. Обсуждения также будут включать, как укрепить сотрудничество между ОБСЕ и Азербайджаном.
Действующий председатель А.Линде также встретится с представителями гражданского общества.