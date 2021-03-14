Завтра ожидается визит в Азербайджан действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

Об этом сообщается на сайте организации.

В рамках визита Анн Линде встретится с президентом Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и премьер-министром Али Асадовым для переговоров, посвященных Карабаху. Обсуждения также будут включать, как укрепить сотрудничество между ОБСЕ и Азербайджаном.

Действующий председатель А.Линде также встретится с представителями гражданского общества.

Minval.az