Минобороны Армении опровергло слухи о якобы имевшем место инциденте с участием родственников пропавших без вести военнослужащих и главой ведомства Вагаршаком Арутюняном в ходе его посещения Ханкенди.

В заявлении отмечается, что одно из армянских СМИ распространило информацию об указанном инциденте.

«Данное сведение не соответствует действительности, министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян посещал Карабах в декабре прошлого года. В ходе визита в Госслужбе по ЧС Арцаха состоялась встреча с родственниками пропавших без вести военнослужащих, в ходе которой не было какого-либо инцидента», — говорится в тексте опровержения министерства.

Minval.az