Борьба с международным террором окончательно перешагнула в плоскость неотложных забот сообщества. Если раньше человечество рассматривало исходящие от радикалов риски и вызовы в качестве фрагментарных напастей, то ныне международный террор это уже не какой-то призрак, бродящий по свету, а настоящий бич божий, угрожающий всему человечеству.

Мировой террор полностью самоидентифицировался. Он же воссоздал ареалы своего генерирования, что само по себе является чудовищным явлением.

Это обстоятельство не должно и не может быть вне внимания сообщества. Получается, что террор с его многофункциональной сетью не боится заявлять и напоминать о себе, как о факторе адского происхождения, занимающем свою нишу в международной практике.

Он давал о себе знать всегда, даже в стародавние времена. Но раньше брал под свой прицел конкретных деятелей, политиков, не действовал безадресно. Сейчас же, когда ему взбредет в голову идея наказания целых народов и общностей, террористы, не долго думая, закладывают адские машины в многолюдные места, чтобы пролить большую кровь и напугать людей, посеять вселенский страх.

Возникает резонный не риторический вопрос – неужели центры террористической генерации могли бы безнаказанно действовать, не будь у них политической, финансовой, материально-технической и даже моральной подпитки? Конечно же, нет.

Беда в том, что в отличие от международной общественности, рассеянной и не в меру вальяжной, мировой террор легально расселился по национальным квартирам. Чувствует себя вполне комфортно, живя припеваючи.

Что же мешает тому же Интерполу, другим международным надзорным структурам предпринимать эффективные блокирующие меры ради уничтожения зла на корню? Это и есть вопрос вопросов.

Сообщество с его упреждающими и защитными инстанциями действительно занимает позорную либеральную позицию, чем и воодушевляет носителей смертоносных идей на новые подвиги.

Наиболее вопиющим из разновидностей террора, как известно, остается армянский. Он расквартирован в странах, где так называемый армянский вопрос сидит в печенке местных общественных сил. Ливан, Греция, Румыния, США, Франция, Сирия, Аргентина и другие государства на уровне своих элит прекрасно осведомлены о сущности армянского террора, но что от этого?

Преступник он и на Луне преступник, он будет творить зло, если его не прикончить. Удивляет сдержанность властей тех стран, где армянские террористические ячейки удобно устроились, и не чувствуют никаких опасностей, угроз. Их никто не преследует и не наказывает.

В свете громкого поражения Армении в войне с Азербайджаном заметно активизировались армянские диаспорские структуры. Они открыто и грязно бичуют Азербайджан, и буквально вооружают террор, снабжая его всевозможными ресурсами, воодушевляя на наступательность.

Спонсоры террора из России, Ливана, Франции, США и других стран беспрепятственно и легально призывают боевые группы армян к волне террора против азербайджанцев, турок, и никому до этого нет никакого дела.

Армянские политические организации Ливана, например, сняв забрало, в открытую признаются в том, как они спонсировали террор на азербайджанских землях, не жалели средств на содержание сепаратистского режима в Карабахе, который на протяжении трех десятков лет держал в ужасе регион, периодически творя преступления против человечности.

Эмиссар-ливанец, редактор армянской газеты Шаан Кандаарян, побывавший в последние дни в Армении, публично признал, как его соплеменники принимали участие в оккупации Карабаха, вкладывали средства в его развитие, пока Азербайджан не де-оккупировал свои территории.

Он же поведал о том, как в Кашатагском районе Армении ливанцы строят населенные пункты, оказывают финансовую поддержку различным группировкам. Скорее, речь о боевых и террористических бандах, коль эмиссар не уточняет адресатов.

Он проливает свет на одну существенную деталь, указывая, что «помощь армянской общины Ливана необходимо рассматривать в разрезе долгосрочного периода, а не только того, что было сделано в период последней войны или после нее». Стало быть, планы перекачивания средств, заработанных в Ливане, поставлено на поток, и это в то самое время, когда сама арабская республика, растерзанная многолетними распрями, межконфессиональными передрягами и экономическими потрясениями, сегодня дышит на ладан.

Вместо того, чтобы в трудный для Ливана период поддержать экономику арабской республики, армянская община выводит средства за пределы страны и адресно вкладывает средства в развитие террора.

Или другой пример, связанный с террористкой-снайпером Марал Наджарян, которую обезвредили азербайджанские военные в Шуше сразу по завершению боевых действий. Что она потеряла в чужой стране, имея при себе смертоносную амуницию? Ответ ясен, пришла убивать азербайджанцев, хотя никаких оснований, вытекающих из ливанского законодательства у нее на то не было и не могло быть.

По факту она грубо и преступно нарушила законодательство двух государств – Ливана, где проживает, и Азербайджана, куда пожаловала незаконным путем.

Пусть благодарит Бога за то, что азербайджанские власти смилостивились и отпустили ее с миром, хотя она пожаловала с войной. Имели полное право заключить под стражу на долгие годы. Характерно, что она наотрез отказалась ехать в Армению или через Ереван, попросив отправки в родной Ливан. И снова азербайджанские власти подсобили, предоставив возможность добраться в Бейрут через Стамбул.

Армяне, что Ливана, что Сирии, что России, что Франции очень неплохо устроились. Выкачивают деньги из стран проживания и со спокойной душой вкладывают их в так называемую историческую родину, хотя Армения почти целиком сконструирована из исторических азербайджанских земель, и ее в корне не верно называть исторической родиной армян. Не в том интрига, а в том, что деньги вкладываются ее агрессивные аннексионистские планы, вычерчиваемые в Ереване и других местах террористического моделирования. Это может быть Москва, Сан-Франциско, Марсель, Бейрут и другие места, где беснуется армянский разрушительный фашистский сегмент.

Чего стоят откровенно антироссийские по духу выпады московского медиа-магната Арама Габрелянова. Этот урод (в прямом и переносном смысле) зарвался, да так, что с легкостью оплевывает законы Российской Федерации, призывая крушить положения трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, под которыми стоят подписи президентов Ильхама Алиева, Владимира Путина и премьера Никола Пашиняна.

Пошел на рекорд, нарушая законы уже трех стран – России, Азербайджана и Армении. А Следственный Комитет РФ делает вид, что ничего не замечает.

Мало того, что Габрелянов пропагандирует террор и фашизм, он же крушит государственные интересы страны, в которой, прожив не мало лет, вылупился миллионером.

В свете последних военно-политических трансформаций в Южном Кавказе он в качестве трибуны облюбовал для себя канал военного ведомства Армении, где откровенно провоцирует террористов-собратьев на физическое уничтожение премьер-министра Армении Никола Пашиняна. А побудительным мотивом для очередного варварства является беспокойство в связи с созданием Зангезурского транспортно-коммуникационного коридора, который должен помимо всего прочего стать еще и дорогой жизни для дошедшего до крайнего отчаяния армянского народа.

Он откровенно признает, что полностью выкладывается для поддержания эскалации на Кавказе, где террору отводит заглавное место. Достаточно вспомнить его плюгавого выкормыша Семена Пегова, который орудовал под видом корреспондента в азербайджанском Карабахе в ходе боевых действий, выполняя функцию координатора в информационном секторе. Тоже нарушил законы Азербайджана, и рано или поздно будет привлечен к ответственности.

Эти с позволения сказать знатоки медийных перипетий еще и воодушевляет собратьев-экстремистов на устранение тех армян, которые, осознав трагичность и пагубность линии вражды с Азербайджаном и Турцией, призывают к примирению и добрососедству. Одним из таковых является, а может и был, житель Ханкенди Ишхан Вердян, который отважился на «канале-13» написать: «Кто против мира с Азербайджаном, тот враг Армении!». Свое обращение он адресовал и Николу Пашиняну еще в середине февраля.

И.Вердян поддерживал постоянный контакт с азербайджанскими блогерами, но после своего смелого обращения перестал выходить на связь. Его след исчез. Есть предположения, что его устранили террористы, все еще орудующие в армянонаселенных частях Карабаха.

Таких примеров много, и пока не будет отсечена голова армянского террора в виде отъявленных бандитов и пропагандистов наподобие кочарянов, баласанянов, саргсянов, арутюнянов и прочей швали, полной стабильности на азербайджанских освобожденных землях не будет.

Но в процессе нейтрализации действующего террора должны прийти в движение и международные силы, которые прекрасно осведомлены о планах, действиях и методах армянских террористов, использующих символику, средства, финансы других стран.

В том, что армянский террор успешно структурирован, и действует на институциональной основе, ответственны правительства, специальные инстанции иностранных государств, международные институты. Они не должны закрывать глаза на чудовищные преступления, острием обращенные против человечности.

Армянский террор достаточно наследил, и не только в Азербайджане и Турции, но и в Бразилии, Ливане, США, Франции, Сирии и других странах, чтобы быть привлеченным к ответственности за преступные деяния. Пришло время платить по счетам. Иначе сообщество грехов не оберется, ибо программы безопасного существования людей и народов никто не отменял.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az