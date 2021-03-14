Партия «Слуга народа» намерена призывать президента Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок. Об этом заявил лидер фракции, глава политсовета одноименной партии Давид Арахамия, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы будем просить его идти на второй срок. А как он решит — это уже его личное решение», — сказал Арахамия о намерении выдвинуть Зеленского на второй срок.

В феврале сообщалось, что большинство украинцев выступили против переизбрания Зеленского. 57,1 процента опрошенных не поддержали бы повторное выдвижение на президентских выборах в 2024 году.

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