Бывший премьер-министр страны Николай Азаров в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал экс-президента Украины Петра Порошенко «отъявленнейшим мародером».

«Мародер — это тот, кто наживался на бюджетных делах, разворовывал бюджет, грабил свою страну», — пояснил политик, подчеркнув, что бывший глава государства хранит наличные на сумму в 45 миллионов долларов дома. В пересчете на гривы — это полмиллиарда, а по объему деньги займут несколько грузовых машин.

«Почему он их хранит дома в таких объемах? Видимо, пришлось ему задекларировать, которые ему заносили за принятие каких-то решений. Он их взял и задекларировал. Это вершина айсберга», — пояснил Азаров.

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