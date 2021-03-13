Десять активистов оппозиции задержаны в субботу утром в Минске, сообщила пресс-служба ГУВД Минского горисполкома.

«Сегодня утром сотрудники ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержали две группы протестующих граждан», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минской милиции.

Там отмечается, что у правоохранителей была информация о планировавшейся на улице Мирошниченко на востоке города акции, участники которой должны были развешивать листовки политического характера. «При отработке указанной территории были задержаны пять женщин, которые приняли участие в акции. При себе у них были различные листовки. Возраст женщин 25-40 лет, три из них ранее уже привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», — говорится в сообщении.

Там говорится, что также сотрудниками милиции были задержаны пять человек, которые напротив здания администрации Центрального района Минска приняли участие в несанкционированном массовом мероприятии — пикетировании с использованием незарегистрированной символики. «Установлено, что задержанные состояли в локальном чате, где договаривались о проведении несанкционированных массовых мероприятий и обсуждали порядок их проведения. Четверо из задержанных — жители Московского района столицы, еще один мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, приехал в Минск на акцию из Дзержинского района», — отмечается в сообщении.

Minval.az