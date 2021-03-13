Самолет Ан-26, предположительно, принадлежащий Пограничной службе комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, упал при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты, судьба шести человек на борту выясняется.

«Сегодня около 17.20 (14.20 мск) при заходе на посадку в аэропорту Алматы пропала связь с воздушным судном Ан-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан — Алматы. Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в Facebook.

В пресс-службе воздушной гавани РИА Новости уточнили, что самолет, по предварительной информации, принадлежит Пограничной службе КНБ Казахстана, на борту находились шесть человек, их судьба выясняется.