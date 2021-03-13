«Азербайджан играет важную роль с точки зрения и товарооборота, и взаимоотношений с другими странами и занимает достойнейшее место в семье СНГ. У России с Азербайджаном особые отношения. Это наш партнер, к которому мы относимся всегда с огромным уважением и интересом», заявил президент Торгово-промышленной палаты Россий Сергей Катырин.

Комментируя перспективы инвестирования и развития бизнеса в Карабахе, Катырин отметил, что «в Карабахе на данном этапе достаточно много свободных ниш, поэтому будет много и тех, кто хочет их заполнить. Российский бизнес также не исключение в данном вопросе», цитирует его слова Report.

Minval.az