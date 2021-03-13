Президент Украины Владимир Зеленский поддержал санкции США против украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Его слова, произнесенные в видеообращении к согражданам по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), приводит РБК.

«Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость», — сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что главный принцип этой работы — четко видеть разницу между понятиями «большой бизнес» и «олигархический класс». При этом фамилии тех или иных представителей бизнеса и их известность не имеют значения, подчеркнул он.

«Важно одно — ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других государственных служащих?» — заключил президент Украины и заверил, что первое поддерживается властями страны, а «второе заканчивается».

Комментируя последние решения СНБО, Зеленский также отметил, что Киев начал бороться с теми, кто долгие годы наносил по Украине удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного — справедливости.

Minval.az