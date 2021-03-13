Несколько сотен полицейских оцепили территорию вокруг здания МИД Армении в центре Еревана, куда ожидается прибытие премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщает корреспондент «Интерфакса», к зданию МИД не подпускают никого, в том числе, представителей СМИ, на крышах зданий выставлены снайперы.

Представители оппозиционного «Движения спасения родины» ранее сообщили, что проведут акцию у здания МИД 13 марта с требование отставки Пашиняна.

Премьер Армении намерен поздравить работников ведомства с Днем дипломатического работника, который отмечался в Армении 2 марта.

Minval.az