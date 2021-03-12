Командущий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов заявил о намерении взять на вооружение американские истребители F-15 и F-35.

По его словам, на первом этапе перевооружения Воздушные силы планируют получить новый многофункциональный самолет поколения 4 ++. После этого могут взять на вооружение пятое поколение.

«Рассматривается на первом этапе самолет типа Gripen и F-15. В дальнейшем с углублением отношений с партнерами — переход на современный самолет пятого поколения F-35», — отметил Дроздов.

Также он отметил, что в течение десяти лет Воздушные силы будут вынуждены вывести из состава основные образцы боевой техники, которые на сегодня стоят на вооружении.

Minval.az