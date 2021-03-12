Представитель главы Евросовета Шарля Мишеля по Грузии Кристиан Даниэльсон высказал точку зрения, что политическая ситуация в Грузии, где оппозиция отказалась признавать результаты осенних парламентских выборов, находится в тупике.

Ранее Даниэльсон провел переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили, а также договорился о встречах с представителями гражданского общества и различных политических сил страны.

Даниэльсон подчеркнул, что Грузия является очень важной для Евросоюза, который уделяет большое внимание происходящему в стране.

Minval.az