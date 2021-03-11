Президент Армении обеспокоен позицией Евросоюза и НАТО во время войны в Карабахе и в поствоенный период.

Об этом он заявил в телефонном разговоре с коллегой из Эстонии Керсти Кальюланд, сообщает Спутник-Армения со ссылкой на пресс-службу главы армянского государства.

В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе эстонской стороны, Саркисян подчеркнул важность и приоритетность возвращения пленных, а также поиска без вести пропавших. Президент подчеркнул, что армянская сторона рассчитывает на поддержку международных партнеров в решении этих вопросов.

Собеседники обменялись мнениями и по вопросам двусторонних армяно-эстонских отношений.

Minval.az