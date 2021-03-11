Новый общенациональный опрос, проведенный Центром Insights in Survey Research Международного республиканского института (IRI), выявил три основные проблемы армянского общества, уровень доверия к разным госинститутам, а также политические преференции.

Это первый опрос, проведенный после войны в Карабахе в 2020 году.

Согласно данным опроса, на вопрос о дальнейших шагах 97% респондентов выразили убеждение, что правительство должно сосредоточиться на внутренних вопросах, таких как экономика, политическая стабильность и социальные вопросы.

При этом на втором месте по значимости, согласно результатам опроса является реинтеграция карабахских армян: 92% граждан согласны с тем, что правительство должно сосредоточиться на обеспечении их безопасного возвращения в районы при поддержке российских миротворцев.

Опрошенные назвали три основные проблемы, с которыми сталкивается Армении: политическая нестабильность (12%), безработица (11%) и нагорно-карабахский конфликт (9%).

При этом, согласно данным опроса, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, 33% респондентов отдали бы свои голоса за правящую партию, на втором месте бы была «Процветающая Армения» с 3%, 2% отдали бы свои голоса за экс-президента Роберта Кочаряна, РПА, АРФ Дашнакцутюн, 17 оппозиционных партий получили 1% поддержки опрошенных, 42% не выбрали бы никого из вышеперечисленных.

«И хотя рейтинг одобрения премьер-министра с 2019 года снизился на 22 пункта, всё же более половины армян по-прежнему одобряют его деятельность», — отмечается в исследовании.

На этом фоне 62% армян поверили бы исходу внеочередных выборов, если бы их организовала действующая власть.

26% опрошенных не видят свое и будущее своей семьи в Армении в четырехлетнем разрезе (от 1 до 4 лет). При этом в армянском обществе больше всего довольны деятельностью армии — около 73%, на втором месте полиция — 63%, на третьем месте офис защитника прав человека — 60%, на четвертом — органы местного самоуправления (56%), офис премьер-министра расположился на 5-й строчке, его деятельностью довольны лишь 54% граждан, Армянская Апостольская Церковь на 6 строчке — ей довольны 52% респондентов.

Вместе с тем 62% граждан недовольны работой парламента, 60% — президента, 43% — офиса премьер-министра, 53% — правительства, 53% — Генпрокуратуры, 57% — судов.

Опрос был проведен компанией Бревис (IPSC LLC) по поручению Центра аналитических исследований IRI в период с 8 по 16 февраля 2021 года. Данные были собраны посредством телефонных интервью с 1510 жителями Армении в возрасте от 18 лет и старше. Доля ответов составила 26%, а погрешность не превышает плюс- минус 2,5 балла. Данные взвешены по 11 региональным группам, возрасту, полу и типу.

Minval.az