Имеются останки, которые настолько повреждены, что проведение экспертизы просто невозможно.

Об этом заявила в беседе с журналистами после заседания правительства министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

«У нас уже нет образцов, которые не были бы исследованы хотя бы единожды, имеются также останки, которые сильно повреждены и отделение от них ДНК-анализа, проведение экспертизы достаточно сложный процесс. Мы находимся на связи с высококлассными международными институтами, с их экспертами, посмотрим, какие будут результаты», — заявила Аванесян.

Она также подчеркнула, что останки настолько повреждены, что даже в лабораториях других стран их не удастся идентифицировать.

На замечание о том, что в рефрижераторах «Спайки» еще имеются тела, грузовики стоят рядом с моргами, глава Минздрава ответила: «Это холодильники не «Спайки». Да, у нас в Мецаморе есть морг, и там хранятся тела. Это специальные холодильники, предусмотренные для таких случаев. Не могу сказать, конкретно, сколько в Мецаморе сейчас тел. Имеется 210 образцов, работа с которыми очень сложная. Идентифицировано свыше 2200 тел, еще 180 родителей ждут ответа», — отметила министр.

Аванесян также опровергла слухи о том, что среди трупов могут быть тела и азербайджанцев, и что они могут быть захоронены в братской могиле.

Minval.az