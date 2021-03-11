С сожалением должен сообщить, что после длительного перерыва у нас имеется значительный рост случаев распространения коронавируса – свыше 700 за сутки. Об этом заявил на заседании правительства 11 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В свою очередь, министр здравоохранения республики Анаит Аванесян представила ситуацию. «На данный момент у нас есть 9 медицинских центров, которые обслуживают зараженных коронавирусом, и около 100 свободных коек. Сейчас ведутся работы по расширению. Но я хочу предупредить, что количество коек ограниченное, и нужно сделать все возможное, чтобы число пациентов не превысило наши возможности, и у нас не было больше пациентов, которые останутся дома», — заявила глава Минздрава.

Пашинян призвал соблюдать противоэпидемиологические правила, чтобы не было необходимости вводить дополнительные ограничения.

Minval.az