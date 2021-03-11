С 2015 года НАТО подготовило около 16 тыс. украинских военных к ведению боевых действий в городах, заявил командующий Сухопутными войсками вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-полковник Александр Сирский, передает РИА Новости.

Он отметил, что в общей сложности в период с 2015 по прошлый год благодаря офицерам различных тренировочных миссий удалось подготовить более 19 тыс. военнослужащих Украины.

По словам Сирского, целью этих тренировок является улучшение системы учебных центров ВСУ в будущем, главным образом — сухопутных войск.

Minval.az