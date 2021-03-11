Газета «Паст» пишет, что внутриполитические события в Армении свидетельствуют о глубоком политическом кризисе в стране, причем, по убеждению экспертов, кризис в той или иной сфере и в целом периодически провоцирует именно Никол Пашинян.

Параллельно с осуществляемыми последним шагами против армии, оппозиция продолжает мирную борьбу на улице. Развязка ситуации пока не предвидится. По сведениям издания, за происходящими в столице массовыми мероприятиями внимательно следят все действующие в Армении иностранные посольства.

«Более того, по нашим сведениям, во всех посольствах, объявлена так называемая «готовность номер 1», чтобы в случае резкого перелома о создавшейся ситуации надлежащим образом было доложено руководству, а также была дана соответствующая оценка общей картине и выражена позиция.

По нашим сведениям, кроме этого, у нескольких «заинтересованных» посольств есть свои представители на проспекте Баграмяна, которые лично изучают происходящее, как говорится, видят все «собственными глазами»», — пишет газета.

Minval.az