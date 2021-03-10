Командир 3-го армейского корпуса ВС Армении генерал-майор Григорий Хачатуров выступил с заявлением, в котором потребовал отставки премьера Никола Пашиняна.

По его словам, тот факт, что за три года по инициативе Пашиняна были сменены четыре начальника Генштаба, говорит о его неадекватности и безответственности.

Генерал считает, что каждый новый день и час пребывания Пашиняна в должности расшатывает систему безопасности государства и ставит под сомнение его будущее.

Ранее в среду стало известно, что Пашинян предложил президенту кандидатуру Артака Давтяна на пост главы Генштаба. Последний в 2018-2020 гг. уже занимал эту должность, передает Спутник-Армения.

Внутриполитический кризис в Армении усугубился после того, как 25 февраля Генштаб потребовал отставки правительства. Премьер назвал это попыткой переворота и сразу же подписал решение об увольнении Оника Гаспаряна с должности главы ГШ. Однако президент Армен Саркисян, хотя дважды не подписал этот документ (после первого раза аппарат премьера вновь отправил указ президенту), тем не менее не стал оспаривать его в Конституционном суде.

Minval.az