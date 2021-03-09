Диетолог Мария Шубина рассказала, почему кусок хлеба сытнее, чем яблоко.

«Хлеб — это хороший источник сложных углеводов, белка, витаминов группы B. Если сравнивать с яблоком, действительно, калорийность небольшого кусочка хлеба будет сопоставима с калорийностью среднего яблока. Но сытость после хлеба, скорее всего, будет сохраняться дольше, чем после яблока, благодаря его составу — благодаря наличию именно сложных углеводов», — обратила внимание Шубина, слова которой приводит телеканал «Звезда».

Диетолог подчеркнула, что важно уметь правильно выбирать хлеб. Она посоветовала отдавать предпочтение цельнозерновому хлебу из-за достаточно низкого гликемического индекса.

Minval.az