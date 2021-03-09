Заместителю начальника Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенанту Андранику Макаряну предъявлено обвинение. Информацию об этом Sputnik Армения подтвердили в пресс-службе генеральной прокуратуры.

Макарян привлечен в качестве обвиняемого в рамках одного их уголовных дел, расследуемых в главном военном следственном управлении СК Армении.

«Дополнительную информацию об уголовном деле и содержании обвинения предоставить не можем, исходя из конфиденциальности данных предварительного следствия», — сказала пресс-секретарь генпрокуратуры Аревик Хачатрян.

Макарян — один из четырех военных, которые не присоединились к заявлению начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна и других военных, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

По версии армянских СМИ, Маркарян не подписал заявление Генштаба из-за того, что одно из уголовных дел по итогам войны в Карабахе связано с действиями возглавляемого Андраником Макаряном управления, в частности, речь идет о брошенной в Зангелане на произвол судьбы группе военных (до сих пор они считаются без вести пропавшими).

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