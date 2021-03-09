Судебное заседание по делу 1 марта отложено из-за госпитализации экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна, проходящего по делу в качестве обвиняемого.

Соответствующее решение во вторник в ходе заседания приняла судья Анна Данибекян.

Как сообщил адвокат бывшего главы оборонного ведомства Карен Межлумян, его подзащитный 7 марта был доставлен в военный госпиталь. Юрист попросил пятиминутный перерыв для уточнения, когда планируется выписка.

«Я переговорил с господином Оганяном. Выяснилось, что врачи не могут назвать точную дату выписки. Как только решение будет принято, суду предоставят информацию», — пояснил Межлумян после телефонной беседы.

Адвокат Оганяна добавил, что медицинские документы будут переданы суду на следующем заседании.

В свою очередь бывший вице-премьер Армении Армен Геворкян, проходящий по делу в качестве обвиняемого передал суду справку о состоянии здоровья, поскольку он отсутствовал на прошлом заседании.

«Судебное заседание не может быть продолжено из-за отсутствия Сейрана Оганяна. Следующее заседание состоится 16 марта в 13:00», — цитирует Данибекян Спутник-Армения.

Таким образом, за последние несколько недель судебное заседание по делу 1 марта откладывается уже в третий раз. В первый раз оно было перенесено по причине отсутствия адвоката Геворкяна – Эрика Алексаняна, во второй раз — по причине болезни самого Геворкяна.

Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 года предъявила второму президенту Роберту Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает дело сфабрикованным и заявляет о политическом преследовании. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава Минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворкян.

Minval.az