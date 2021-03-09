«В эти дни в эпицентре внутриполитических событий известное заявление начальника Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна и десятков других высокопоставленных офицеров с требованием отставки Никола Пашиняна.

По сведениям газеты «Паст», Никол Пашинян на отдельных встречах, в том числе с военными кругами, обещал уйти в отставку 9 или 10 марта, после чего должны быть организованы внеочередные выборы.

Как передают источники газеты, Никол Пашинян фактически заверил, что 9 марта, когда вступит в силу решение об отстранении от должности Оника Гаспаряна, и когда, по сути, он не увидит никакой угрозы со стороны армии, он уйдет в отставку и проведет досрочные выборы в мае.

Однако ни генералитет, ни политические и экспертные круги, мягко говоря, не верят Пашиняну. С другой стороны, преобладает мнение, что в случае проведения досрочных выборов этими властями будет использован в беспрецедентном объеме административный ресурс, и результаты выборов будут фальсифицированы», — пишет издание.

Minval.az