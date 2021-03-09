Президент Армении оказался в своеобразной ловушке в ситуации с Генштабом. Он не может предпринять конкретных политических действий, так как, с одной стороны, его полномочия крайне ограничены, с другой – против него могут быть использованы компроматы. Об этом заявил Sputnik Армения политолог Норайр Дунамалян.

«Мне кажется, против него были задействованы компроматы, так как он согласился обратиться в Конституционный суд по вопросу отставки главы Генштаба Оника Гаспаряна и не подписывать проект указа о снятии Оника Гаспаряна», — сказал эксперт.

По его словам, полномочия президента в соответствии с Конституцией носят формальный и ограниченный характер, к тому же за последнее время были приняты новые законы, которые еще больше ограничили функции президента. И когда говорится, что президент должен быть гарантом Конституции, то нужно вообще понять, а какие собственно, есть рычаги для этого.

«При внимательном анализе мы увидим, что инструментов быть гарантом Конституции у него почти нет. Что касается именно Армена Саркисяна, то он с 2018 года пытался занять нейтральную позицию и быть выше всяких политических игр. Сегодня у него весьма ограниченные возможности политического маневра, он не может дать четкого ответа в вопросе с начальником Генштаба», — говорит Дунамалян.

Если президент подпишет указ об отставке Гаспаряна, то наткнется на шквал критики со стороны оппозиции, если не подпишет, то получит конфликт с премьером Николом Пашиняном. Понимая всю тонкость ситуации, Саркисян пытается переложить ответственность на другие институты.

«Конституция такова, что президент по определению не может влиять на политические процессы. Именно поэтому он хочет сохранить свои позиции и отправляет решение по главе Генштаба в Конституционный суд, понимая, что КС фактически находится под контролем исполнительной власти», — сказал Дунамалян.

Minval.az