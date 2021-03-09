Международный олимпийский комитет (МОК) отказался признавать полномочия президента Олимпийского комитета Беларуси Виктора Лукашенко.

В МОК назвали это «временной обеспечительной мерой». Таким образом, МОК не признал итоги выборов на пост главы Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси, которые прошли 26 февраля.

Сын действующего президента страны Александра Лукашенко был избран в ходе Олимпийского собрания. Виктор Лукашенко сменил на данном посту своего отца, который возглавлял НОК с 1997 года.

Minval.az