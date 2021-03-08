Первый президент Армении Левон Тер-Петросян оценил действия руководства Генштаба ВС Армении как «проявление государственного мышления».

В своей статье на ilur.am Тер-Петросян отметил, что он полностью понимает недовольство высшего военного командного состава и стремление армии де факто вмешаться в политические процессы.

«Причиной том не что иное, как неосторожная попытка премьера свалить свою вину за унизительное поражение на армию», — написал Тер-Петросян.

Первый президент в то же время приветствует сдержанное поведение генералов, которые не позволили некоторым силам втянуть их в антиконституционные действия. Тер-Петросян оценивает такое поведение военных как пример государственного мышления и искренне стремление удержать страну от потрясений. Действия генералов достойны столь же искренней благодарности со стороны народа, считает Тер-Петросян, передает Спутник — Армения.

Одновременно считаю слишком опасными и достойными осуждения риторику некоторых политических деятелей, их попытки представить военный переворот как средство оздоровления государства, в качестве примеров указывая на успешный опыт некоторых стран (Северная Корея, Египет)», — отмечает экс-президент.

По его словам положительные примеры, безусловно, имеются, но в десятки раз больше тех случаев, когда военные перевороты, став перманентными, приводили к уничтожению государственности и страданиям народов (Афганистан, Судан, Никарагуа, Гаити, Доминиканская Республика, Ливия, Сомали, Йемен, Ирак, Сирия, Ливан и т.д. Именно поэтому нужно всеми силами и ресурсами не допустить повторения горькой судьбы этих стран для Армении.

Ранее сценарий военного переворота в Армении как механизма выхода из кризиса допускал второй президент Роберт Кочарян, ссылаясь на успешные примеры других стран, в частности Египта и Южной Кореи.

Minval.az