Оппозиция в Грузии требует освобождения депутата, главы партии «Единое национальное движение» Ники Мелии и назначения досрочных парламентских выборов, иначе 20 марта противники правительства проведут масштабную акцию протеста. Об этом в понедельник сообщила журналистам один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе после совещания со коллегами из оппозиции.

«Если правящая партия «Грузинская мечта» не согласится с проведением досрочных выборов, не освободит политических заключенных, в том числе и Нику Мелию, то 20 марта мы устроим очень большую акцию протеста, которая станет ответом граждан Грузии на оголтелость власти», — цитирует Деканоидзе ТАСС.

Политический кризис в Грузии длится с 23 февраля, когда полицейские арестовали Мелию в офисе партии за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. До ареста, 18 февраля в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласий с командой по поводу задержания политика.

С требованием освободить политика и назначить досрочные выборы оппозиция уже провела несколько митингов в Тбилиси. Оппоненты власти установили более 20 палаток у парламента и до сих ночуют в них. 1 марта при участии главы Евросовета Шарля Мишеля в Тбилиси состоялся первый раунд переговоров оппозиции и власти, после чего партии ввели временный мораторий на проведение митингов.

Minval.az