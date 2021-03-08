В Риге отменили традиционное чествование легионеров латышского легиона «Ваффен СС», проходящее в виде шествия и возложения цветов и проводимое 16 марта. Единственная причина, которая помешала организаторам провести марш ветеранов СС и их юных почитателей, — пандемия коронавируса.

«Организаторы мероприятий памяти латышских легионеров и их противники из-за эпидемиологической ситуации отозвали поданные в Рижскую думу заявки на проведение мероприятий 16 марта», — цитирует агентство ТАСС сообщение местных СМИ.

Готовы ли латыши совсем отказаться в этот день от чествования нацистов и могут ли мероприятие перенести в онлайн, не уточняется.

Примечательно, что на этот же день было назначено и мероприятие антинацистов, но без марша сторонников нацистов оно не имеет смысла.

«Обе организации отозвали свои заявки после того, как Рижская дума напомнила о действующих в Латвии ограничениях из-за пандемии, которые запрещают проводить публичные мероприятия, в том числе собрания, шествия и пикеты», — говорится в сообщении.

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